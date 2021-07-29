Рассыпанный щебень на КАД заставил водителей снизить скорость

Щебень оказался рассыпан на всех полосах внутреннего кольца КАД. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Щебень оказался рассыпан на всех полосах внутреннего кольца КАД. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Сегодня автомобилисты заметили рассыпанный щебень на петербургской кольцевой автодороге. Камни заставили водителей снизить скорость на участке, который и без того стоит в пробке из-за дорожных работ.

Об этом очевидцы рассказали в VK-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Щебень оказался рассыпан на всех полосах внутреннего кольца КАД. Это случилось перед развязкой с Софийской улицей. Петербуржцев предупредили, что в этом месте лучше снизить скорость.

На участке КАД в районе Софийской тем временем образовалась семикилометровая пробка. Свободному проезду мешают ограничения движения, которые ввели из-за дорожного ремонта. Ситуацию осложняет и ДТП сразу после вантового моста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Туристской потушили загоревшейся автомобиль за восемь минут.