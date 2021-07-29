Беглов планирует открыть фуд-корты, но при одном условии

Предпринимателям придется соблюдать дополнительные требования эпидбезопасности.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что планирует подписать постановление, согласно которому в городе снова заработают фуд-корты. Но для этого предпринимателям придется соблюдать дополнительные требования эпидемиологической безопасности. Об этом губернатор заявил в программе «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» на телеканале 78.

Беглов отметил, что условия обсуждались не только с бизнесменами, но также с сотрудниками Роспотребнадзора. В итоге сторонам удалось договориться.

«Они договорились о тех правилах, при которых возможно открыть этот бизнес. И буквально сегодня-завтра я подпишу соответствующее постановление, которое разрешало бы их открытие при соблюдении соответствующих условий»,

— сказал губернатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что работникам фуд-кортов разрешили работать без справки о вакцинации.