Работникам фуд-кортов разрешили работать без справки о вакцинации

Работникам фуд-кортов разрешили работать без справки о вакцинации
Сотрудники фуд-кортов смогут работать без прививки от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb

Сотрудники фуд-кортов в петербургских торговых центрах смогут вернуться к работе без сертификата о прохождении вакцинации. Также решение приняли власти города.

Сотрудники фуд-кортов смогут работать без прививки от коронавируса, но в этом случае им придется предоставить начальству справку о перенесенном ковиде или отрицательный результат ПЦР-теста. Об этом сообщил замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов.

Чиновник подчеркнул, что справка об отрицательном результате теста на коронавирус будет действовать в течение трех дней после получения результатов, передает АБН.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинация 100% персонала снизит риски закрытия фуд-кортов Петербурга. После вакцинации 100% сотрудников фуд-корты смогут приравняться к обычным ресторанам.

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