Систему Samsung Pay могут запретить в России осенью

Через месяц сервис Samsung Pay может оказаться под запретом в России. Фото: unsplash

Через месяц сервис Samsung Pay может оказаться под запретом в России. Фото: unsplash

Платежная система Samsung Pay оказалась под угрозой запрета у российских пользователей. Работу сервиса могут приостановить в РФ из-за патентного спора. Однако у Samsung есть возможность обжаловать решение суда.

Как сообщает «Коммерсантъ», московский Арбитражный суд удовлетворил иск швейцарской «Сквин СА» к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd. за использование запатентованного изобретения без получения разрешения. Речь идет о патенте «Система электронных платежей», в котором описывается способ оплаты покупки на кассе с помощью смартфона.

Если решение не обжалуют, то через месяц сервис Samsung Pay окажется станет недоступен для российских пользователей. Кроме того, будет запрещен ввоз устройств с его поддержкой в РФ.

В Samsung Electronics отреагировали на ситуацию, заявив, что никаких изменений в деятельности компании пока не планируется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роскомнадзор может заблокировать еще шесть VPN сервисов в России.