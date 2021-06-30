Роскомнадзор может заблокировать еще шесть VPN сервисов в России

Роскомнадзор направил в ведомства запрос с просьбой информировать Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования об использовании сервисов VPN.

Об этом сообщает ТАСС. Так Роскомнадзор может заблокировать KeepSolid VPN Unlimited, PVanish VPN, ExpressVPN, Hola!VPN,Speedify VPN и Nord VPN. Уведомление нужно для обеспечения технической работы компаний.

Ранее Роскомнадзор блокировал VPN-сервисы Opera VPN и VyprVPN.

Есть информация, что ограничения не затронут российские организации, использующие VPN-сервисы. В «белые списки» входят более 200 техпроцессов 130 организаций России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роскомнадзор оценил вероятность радикальных мер в отношении Google. Роскомнадзор пока не видит необходимости применять к сервисам Google более серьезные меры, чем штрафы.