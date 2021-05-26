Роскомнадзор оценил вероятность радикальных мер в отношении Google

РНК направили более 26 тысяч уведомлений о необходимости удаления запрещенных данных. Фото: Pixabay

РНК направили более 26 тысяч уведомлений о необходимости удаления запрещенных данных. Фото: Pixabay

Роскомнадзор пока не видит необходимости применять к сервисам Google более серьезные меры, чем штрафы. Такое заявление сделал глава ведомства Андрей Липов.

Роскомнадзор ранее пригрозил замедлить трафик для сервисов Google из-за неудаления запрещенной информации. Ведомство отмечает, что на YouTube не удалено порядка 5 тыс. запрещенных материалов.

Как сообщили «РИА Новости», Липов отметил, что к указанным мерам прибегнут только в случае, если угрозы от сервиса будут превышать пользу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Google подал иск к Роскомнадзору. Иск приняли к производству судом Москвы 11 мая.

Это первый раз, когда Google подал иск против Роскомнадзора. Компания была ответчиком в подобных процессах.