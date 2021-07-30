«Опера – всем» и Рафаэль: что послушать и посмотреть в Петербурге в этот уик-энд

Петербуржцев ждет не самая приятная погода в предстоящие выходные. Правда, многие ждали грозы после жарких дней, которые, казалось, не закончатся никогда. Те, кто все же не хочет освежиться под дождем, смогут услышать оперу. Занятие по душе найдется и для тех, кто все-таки готов немного помочить ноги.

Под звуки оперы

В этом году фестиваль «Опера – всем» проходит в Петербурге в десятый раз. Правда, в этом году из-за пандемии коронавируса его перевели в режим онлайн. Главной декорацией оперы по-прежнему остались потрясающие виды Петербурга. Наслаждаться же музыкой слушателям предлагают по прямой трансляции.

Ранее, 28 июля, на Елагином острове уже дали оперу Жоржа Бизе «Искатели жемчуга». Сегодня, 30 июля, там же исполнят «Дона Паскуале» Гаэтано Доницетти.

Отправиться в «Гринландию» и увидеть Рафаэля

Те, кто готов намокнуть по дороге в музеи, ждут в выходные в Мраморном дворце. Там пройдет выставка, посвященная русской пейзажной скульптуре конца XX-начала XXI века. Гостям покажут скульптурные натюрморты и пейзажи, которые прежде были представлены лишь в живописи и графике. На выставке представят порядка 130 произведений из собрания Русского музея и частных коллекций.

Тех, кто хочет узнать больше о творчестве и жизни писателя Александра Грина, приглашают посетить выставку «Гринландия». Экспозиция представлена в шоу-пространстве «Ленинград Центр». Здесь вы найдете редкие семейные фотографии, познакомитесь с отзывами его учителей, увидите артефакты, которые расскажут о тяжелых моментах жизни писателя.

В центре экспозиции – макет, который отразит художественный мир Грина.

В Эрмитаж приглашают любителей искусства эпохи Ренессанса. В Петербурге выставляют шедевр из коллекции Лувра.

В Северную столицу «Прекрасную Садовницу» должны были привезти еще в декабре прошлого гола, но из-за пандемии полотно прибыло в Петербург лишь сейчас.

Картина только пережила реставрацию. В таком виде ее не видели даже дома. На полотне — Мадонна с Младенцем и Иоанном Крестителем. Название «Прекрасная садовница» ей дали только в 1720-м году.

Ее Рафаэль писал на доске в смешанной технике. Он использовал темперу и масляные краски. Выставка входит в оба маршрута по Главному музейному комплексу.

Еще одну выставку открыли в «Манеже». Свои работы там представляют Андрей Блохин и Георгий Кущнецов. Художники решили исследовать культурные и визуальные коды цифрового мира.

Авторы выставки — лауреаты Премии Кандинского и участники выставки в павильоне России на 57-й Венецианской биеннале современного искусства.

Немного о любви

Режиссер Феликс Михайлов приглашает горожан на спектакль «Семь. Хроника любовных происшествий». В шоу-пространстве «Ленинград Центр», как отмечают организаторы, сплелись воспоминания героя-мужчины о любви. Яркие рассказы о первых чувствах, опасных связях и своих безумствах он записал на пленку. Запись, разумеется, оборвется на самом интересном месте.

Путешествие в прошлое

Горожане смогут отправиться в путешествие не только по закоулкам памяти героя спектакля, но и в прошлое Петербурга. Для жителей и гостей Северной столицы подготовили обзорную экскурсию с дополненной реальностью по городу. Через VR-очки участникам покажут главные архитектурные доминанты. Необычные виды экскурсоводы дополнят интересными фактами из их истории.