ДТП: «Самосвал» и фургон «намусорили» на Киевском шоссе

В Петербурге в Пушкинском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие между двумя грузовыми транспортными средствами.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», все произошло на Киевском шоссе. На полосе по направлению в Северную столицу. Участниками аварии стал стал «Самосвал» и фургон.

В результате столкновения «Самосвал» протаранил фургон.

На кадрах, снятых очевидцем происходящего заметно, что от левой задней части фургона мало что осталось. У грузового транспортного средства образовалась большая дыра. Кроме этого, после ДТП на асфальте лежат части строительного материала, который вез «Самосвал».

Так как оба транспорта достаточно габаритные, вряд ли кто-то из участников аварии пострадал.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что