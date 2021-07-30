ДТП: «Самосвал» и фургон «намусорили» на Киевском шоссе

ДТП: &#171;Самосвал&#187; и фургон &#171;намусорили&#187; на Киевском шоссе
ДТП на Киевском шоссе. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Пушкинском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие между двумя грузовыми транспортными средствами.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», все произошло на Киевском шоссе. На полосе по направлению в Северную столицу. Участниками аварии стал стал «Самосвал» и фургон.

В результате столкновения «Самосвал» протаранил фургон.

На кадрах, снятых очевидцем происходящего заметно, что от левой задней части фургона мало что осталось. У грузового транспортного средства образовалась большая дыра. Кроме этого, после ДТП на асфальте лежат части строительного материала, который вез «Самосвал».

Так как оба транспорта достаточно габаритные, вряд ли кто-то из участников аварии пострадал.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что

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