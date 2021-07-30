Пропавшего в Мурино 9-летнего мальчика нашли живым

Пропавшего в Мурино 9-летнего мальчика нашли живым
Мальчика нашли Фото: pixabay

Пропавшего накануне в Ленинградской области 9-летнего мальчика нашли живым. Ребенка не было дома почти сутки, его искали волонтеры и полиция. К счастью, его нашли живым.

Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Петербургу.

«Для обнаружения ребенка проводился весь комплекс поисковых и специально-технических мероприятий, что и привело к положительному результату. 30 июля 2021 года малолетний ребёнок был найден», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что 29 июля в Мурино Всеволожского района пропал 9-летний мальчик.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за этот июнь в Петербурге и Ленобласти без вести пропали 20 детей младше 12 лет. В большинстве случаев дети пропадали на природе или у воды. По данным поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», только на этой неделе волонтеры получили девять заявок о пропавших детях.

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