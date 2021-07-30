Прививочные пункты Петербурга могут делать по 40 тыс. вакцинаций в день

Каждый день прививочные центры в Петербурге могут вакцинировать до 40 тысяч человек. При этом, к настоящему моменту ежедневно вакцинируются около 30 тысяч человек.

По данным Межведомственного координационного совета, запас вакцины от коронавируса составляет более 125 тыс. комплектов доз.

На следующей неделе ожидается поставка 91 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт», а в течение ближайших двух недель ждут поставку вакцин «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

За июль первую дозу вакцины получили более 400 тыс. человек, а с начала массовой вакцинации иммунизированы 1,3 млн человек.

С начала пандемии в Петербурге выявлено 526811 случаев заражения COVID-19. Скончались 19171 человек, в том числе 67 — за последние сутки. Выздоровело 501690 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-губернатор города Олег Эргашев напомнил, что до этого обсуждалось, что «Спутником Лайт» в первую очередь будут прививать трудовых мигрантов и иностранных студентов. Однако им придется подождать поставки второй партии. Гостей города будут прививать на коммерческой основе.