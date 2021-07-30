В Спортшколе № 3 Калининского района крышки превращают в мебель

В Калининском районе на территории Спортшколы установили специальный бак для сбора пластиковых крышек. Фото: Спортшкола №3

В Калининском районе на территории Спортшколы установили специальный бак для сбора пластиковых крышек. Фото: Спортшкола №3

В Петербурге в Калининском районе Спортшкола № 3 решила собирать пластик, чтобы потом из него создавали уличную мебель.

Как сообщает сама Спортшкола № 3, у себя во дворе они установили специальный контейнер, предназначенный для пластиковых крышек, которые позднее станут столами и стульями.

Директор школы, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев объяснил, что такое нововведение пришло в голову во время одного из субботников. При сборе мусора накопилось большое количество пластика, который складывали в специальный бак, предоставленный компанией «Умная Среда». Затем отходы превращали, по словам Васильева, во вполне себе сносную уличную мебель.

Поэтому директор решил договориться об установке контейнера возле Спортшколы № 3.

По словам Дмитрия Васильева, новую уличную мебель, которая еще вчера была пластиковыми крышками, разместят во дворах Калининского района. Ею смогут воспользоваться все желающие.

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