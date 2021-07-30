В Спортшколе № 3 Калининского района крышки превращают в мебель

В Спортшколе № 3 Калининского района крышки превращают в мебель
В Калининском районе на территории Спортшколы установили специальный бак для сбора пластиковых крышек. Фото: Спортшкола №3

В Петербурге в Калининском районе Спортшкола № 3 решила собирать пластик, чтобы потом из него создавали уличную мебель.

Как сообщает сама Спортшкола № 3, у себя во дворе они установили специальный контейнер, предназначенный для пластиковых крышек, которые позднее станут столами и стульями.

Директор школы, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев объяснил, что такое нововведение пришло в голову во время одного из субботников. При сборе мусора накопилось большое количество пластика, который складывали в специальный бак, предоставленный компанией «Умная Среда». Затем отходы превращали, по словам Васильева, во вполне себе сносную уличную мебель.

Поэтому директор решил договориться об установке контейнера возле Спортшколы № 3.

По словам Дмитрия Васильева, новую уличную мебель, которая еще вчера была пластиковыми крышками, разместят во дворах Калининского района. Ею смогут воспользоваться все желающие.

На территории учреждения установили бак. Фото: Спортшкола №3

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что олимпийский чемпион организовал беговые тренировки в Муринском парке.

калининский район пластик сбор пластика спортшкола


 

Новости партнеров
В Петербурге количество убийств пришло к показателям 1980-х годов
В Петербурге количество убийств пришло к показателям 1980-х годов
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
Температура в Петербурге может достигнуть отметки в +42 градуса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кубинцы на надувных матрацах пытались доплыть до Эстонии по Нарве
СК опроверг интимную связь полицейского с убитой под Самарой девочкой
«Нам хана»: хозяева не знают, что есть животным после запретов Россельхознадзора
В Спортшколе № 3 Калининского района крышки превращают в мебель
«В реанимации, в коме»: мальчик, тонувший вчера в Мойке, остался жив
Вдова убитого президента Гаити назвала предполагаемых организаторов преступления
«КИА» на Уральской влетела в забор
Глава Роспотребнадзора призвала ускорить темпы вакцинации от ковида