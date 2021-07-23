Олимпийский чемпион организовал беговые тренировки в Муринском парке

Двукратный Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев решил организовать беговой проект под названием «Лето чемпионов».

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе проекта, это будет бег в Калининском районе Петербурга.

Попасть в «Лето чемпионов» может кто угодно. Будь то профессиональный спортсмен или же новичок.

Директор спортшколы № 3 Калининского района Дмитрий Васильев хочет, чтобы каждый человек сумел преодолеть психологический барьер и начал бегать в парке. Задача проекта — приобщить людей к здоровому образу жизни.

Такие тренировки предполагают не только бег, но и разминку, заминку. Руководить группами новоиспеченных спортсменов будут тренеры из спортивных школ Калининского района.

Данный район подходит для занятий бегом, потому как достаточно богат зелеными насаждениями. Люди здесь довольно часто занимаются спортом на улицах. Однако в одиночку это всегда лишь разрозненные и хаотичные попытки. В группе же появляется возможность сделать занятия постоянными и профессиональными.

Отмечается, что любой желающий может стать частью команды дважды в неделю, во вторник и четверг в 19:30 в Муринском парке.

Ранее gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе «Фиорентины».