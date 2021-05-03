Кокорин вернулся к тренировкам в общей группе «Фиорентины»

Футболист, получивший травму, наконец готов снова играть.
Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин возобновил тренировки в общей группе после полученной травмы. Об этом сообщили в пресс-службе клуба в Twitter.
В соцсети появилось видео, на котором видно, как тренируется Кокорин. Он участвует в тренировочном матче и даже забивает гол в ворота второй команды.
Напоминаем, что травму Кокорин получил в начале марта во время матча с «Ромой». Всего он успел выйти на поле три раза, при этом футболист еще ни разу не попадал в стартовый состав и не отличался результативными действиями.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кокорин рассказал о самочувствии после восстановления. Футболист сейчас возвращается к работе в новой команде и рассчитывает, что сможет проявить себя.