Кокорин рассказал о самочувствии после восстановления

Футболист сейчас возвращается к работе в новой команде и рассчитывает, что сможет проявить себя.

Нападающий итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Александр Кокорин рассказал, как себя чувствует после восстановительного курса в римской клинике. Об этом пишет РИА Новости.

Спортсмен отметил, что чувствует себя нормально и надеется как можно быстрее вернуться на тренировке. Он делает все, чтобы вернуться к работе с командой и рассчитывает, что сможет помочь команде побеждать. Кокорин добавил, что надеялся, что «все будет складываться по-другому».

Напоминаем, что Кокорин получил травму мышцы бедра после мартовского матча с «Ромой». За время нахождения в команде он вышел на поле и сыграл 77 минут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что итальянская пресса раскритиковала трансфер Кокорина. Журналисты считают, что «Фиоренитина» зря заключила договор с российским футболистом.