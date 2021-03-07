Итальянская пресса раскритиковала трансфер Кокорина

Журналисты считают, что «Фиоренитина» зря заключила договор с российским футболистом.

В итальянских СМИ выходят статьи, посвященные Александру Кокорину, в которых журналисты критикуют решение «Фиорентины» о трансфере россиянина.

Автор одного материала, Стефано Каппеллини, заявил, что это была большая ошибка со стороны руководства клуба. Он уверен, что «Фиорентина» хотела решить кадровые проблемы, но создала себе еще одну.

«Приобретение россиянина — это полная противоположность тому, что называется починкой. Тот случай, когда заплатка хуже, чем дырка»,

— отметил журналист.

Напоминаем, что Кокорин перешел в итальянский клуб 27 января. Сумма сделки составила 4,5 миллиона евро.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лепехин заявил: «Зенит» самый слабый за последние десять лет.