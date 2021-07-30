На Лиговском проспекте эвакуируют автомобили с парковки

В Северной столице эвакуатор не дремлет. Машины нарушителей парковки отвозят на штрафстоянки. В этот раз неправильно припаркованные авто забирали у торгового центра «Галерея» на Лиговском проспекте.

Мойка78 пишет, что как только эвакуировали несколько машин, то на пустые места сразу же встали другие автомобили.

Интересно, что автолюбители очень спешили занять свободные парковочные места. Потому как предыдущие машины эвакуировали буквально десять минут назад.

Кроме того, сотрудники Управления по выявлению административных правонарушений в это время ещё не уехали.

Отметим, что с 29 июня в Петербурге за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств на штраф площадки было отправлено 1513 автомобилей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за неделю Комтранс эвакуировал 440 автомобилей, нарушивших правила парковки