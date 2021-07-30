Полиция задержала мужчину, выстрелившего в лицо

Полиция задержала мужчину, выстрелившего в лицо
По факту стрельбы возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ. Фото: pixabay

Сегодня, 30 июля, около 18:30 у метро «Сенная площадь» мужчине выстрелили в лицо из газового пистолета.

По «горячим следам» задержали 26-летнего мужчину. Установлено, что раненый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт. Второй мужчина выстрелил в него из газового пистолета. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Потерпевшего доставили в медучреждение. По факту стрельбы возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржца, стрелявшего по подросткам, посадили под домашний арест. В Петербурге Красносельский районный суд решил оставить под домашним арестом до 29 сентября Андрея Капитанского, которого обвиняют по статье «Хулиганство». 26 июля примерно в 20:00 из окна квартиры на улице Маршала Захарова дома 9 мужчина стрелял из пневматического оружия.

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