Петербуржца, стрелявшего по подросткам, посадили под домашний арест

Петербуржца, стрелявшего по подросткам, посадили под домашний арест
Стрельба происходила из окна на улице Маршала Захарова дома 9. Фото: "Яндекс карты"

В Петербурге Красносельский районный суд решил оставить под домашним арестом до 29 сентября Андрея Капитанского, которого обвиняют по статье «Хулиганство».

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов.

26 июля примерно в 20:00 из окна квартиры на улице Маршала Захарова дома 9 мужчина стрелял из пневматического оружия.

Подозреваемым оказался 43-летний хозяин квартиры. Мужчина был пьян и из хулиганских побуждений решил не менее трех раз выстрелить из оружия в подростков, 16-ти и 17-ти лет, находящихся на детской площадке.

Ранее сообщалось, что молодых людей пришлось госпитализировать в медицинское учреждение. Им диагностировали ушибы. Однако после оказания помощи пострадавших направили на амбулаторное лечение.

Указанные действия Капитанский полностью признал. Против меры возражал, однако полагал, что можно избрать более мягкую.

Срок действия меры до 26 сентрября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что безработный мужчина в Павлово напился и затеял стрельбу.

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