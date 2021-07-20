Безработный мужчина в Павлово напился и затеял стрельбу

Безработный мужчина в Павлово напился и затеял стрельбу
Произошла стрельба в Павлово из пневматического оружия. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

В Ленинградской области во Всеволожском районе после хулиганской стрельбы возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, мужчина 17 июля стрелял из пневматического ружья. Тогда очевидец происходящего, примерно в 00:00 обратился в полицию.

Правоохранителям рассказали, что в селе Павлово на Морском проезде у дома 2 некий гражданин затеял стрельбу из ружья. Несколько минут спустя к месту происшествия прибыл наряд полиции. По «горячим следам» удалось задержать пьяного и нигде официально не устроенного мужчину. У 43-летнего стрелка изъяли пневматическое ружье.

В отношении нарушителя уже составили административный протокол. При этом, еще возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе задержали мужчину, который устроил стрельбу.

Всеволожский район Павлово пневматическое ружье происшествие


 

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