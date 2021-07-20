Безработный мужчина в Павлово напился и затеял стрельбу

Произошла стрельба в Павлово из пневматического оружия. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Произошла стрельба в Павлово из пневматического оружия. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

В Ленинградской области во Всеволожском районе после хулиганской стрельбы возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, мужчина 17 июля стрелял из пневматического ружья. Тогда очевидец происходящего, примерно в 00:00 обратился в полицию.

Правоохранителям рассказали, что в селе Павлово на Морском проезде у дома 2 некий гражданин затеял стрельбу из ружья. Несколько минут спустя к месту происшествия прибыл наряд полиции. По «горячим следам» удалось задержать пьяного и нигде официально не устроенного мужчину. У 43-летнего стрелка изъяли пневматическое ружье.

В отношении нарушителя уже составили административный протокол. При этом, еще возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе задержали мужчину, который устроил стрельбу.