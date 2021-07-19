Во Всеволожском районе задержали мужчину, который устроил стрельбу

Во Всеволожском районе полиция задержала мужчину, стрелявшего из пневматического оружия.

Инцидент произошел 17 июля. В полицию поступило сообщение о том, что у дома 2 по Морскому проезду в селе Павлово мужчина стреляет из ружья. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и задержали неработающего 43-летнего мужчину, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

У мужчины изъяли пневматическое ружье. В отношении задержанного составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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