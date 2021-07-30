Вакцинация признана недостаточным методом борьбы с ковидом

Вакцинация признана недостаточным методом борьбы с ковидом
А в первую очередь, следует носить маски. Фото: pixabay.com

Ученые заявили, что вакцинация недостаточный метод борьбы с ковидом. Помимо этого люди должны носить еще маски.

Так, россиянам советуют рассмотреть возможность сохранения всех немедикаментозных мер, которые снижают распространение ковида. Такие меры предпринимаются не только для предотвращения болезни, но и для остановки возникновения новых штаммов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Также важна скорость вакцинации. Так чем быстрее ее сделать, тем лучше.

А в первую очередь, следует носить маски.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав Кипра ввел требование для путешественников, отдыхающих на острове. Так, в течение августа раз в неделю сдавать тест на ковид или тест на антитела. Такие меры введены из-за роста заболеваемости ковидом. Исключение сделали для туристов, у которых есть сертификат о полной прививке или справка о перенесенном заболевании в течение последних полгода.

вакцинация коронавирус маски меры ученые


 

Новости партнеров
В Петербурге количество убийств пришло к показателям 1980-х годов
В Петербурге количество убийств пришло к показателям 1980-х годов
Климатолог предупредил об угрозе затопления Петербурга
Климатолог предупредил об угрозе затопления Петербурга
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
В Петербурге арестовали мужчину, угрожавшего
В Петербурге арестовали мужчину, угрожавшего "открыть охоту на христиан"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вакцинация признана недостаточным методом борьбы с ковидом
Туристов на Кипре обязали сдавать ПЦР-тест раз в неделю
Сумма ущерба от наводнения в Крыму составила 4,6 млрд рублей
Мурашко одобрил увеличение компенсации за осложнения после вакцинации
На Лабораторной улице сгорел «Мерседес»
В Китае заподозрили утечку опасных вирусов в США
В Купчино и Шушарах петербуржцы жалуются на неприятный запах
В ВОЗ заявили, что достижения в борьбе с COVID-19 оказались под угрозой