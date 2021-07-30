Вакцинация признана недостаточным методом борьбы с ковидом

Ученые заявили, что вакцинация недостаточный метод борьбы с ковидом. Помимо этого люди должны носить еще маски.

Так, россиянам советуют рассмотреть возможность сохранения всех немедикаментозных мер, которые снижают распространение ковида. Такие меры предпринимаются не только для предотвращения болезни, но и для остановки возникновения новых штаммов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Также важна скорость вакцинации. Так чем быстрее ее сделать, тем лучше.

А в первую очередь, следует носить маски.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав Кипра ввел требование для путешественников, отдыхающих на острове. Так, в течение августа раз в неделю сдавать тест на ковид или тест на антитела. Такие меры введены из-за роста заболеваемости ковидом. Исключение сделали для туристов, у которых есть сертификат о полной прививке или справка о перенесенном заболевании в течение последних полгода.