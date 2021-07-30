Туристов на Кипре обязали сдавать ПЦР-тест раз в неделю

Для въезда на остров туристам из России без вакцинации нужно сдать два ПЦР-теста на ковид. Фото: pixabay.com

Для въезда на остров туристам из России без вакцинации нужно сдать два ПЦР-теста на ковид. Фото: pixabay.com

Минздрав Кипра ввел требование для путешественников, отдыхающих на острове. Так, в течение августа раз в неделю сдавать тест на ковид или тест на антитела.

Такие меры введены из-за роста заболеваемости ковидом. Исключение сделали для туристов, у которых есть сертификат о полной прививке или справка о перенесенном заболевании в течение последних полгода. Об этом сообщает «Интерфакс».

Туристам советуют носить с собой загранпаспорт. Полиция будет выборочно проверять путешественников. Штраф — 300 евро. Для въезда на остров туристам из России без вакцинации нужно сдать два ПЦР-теста на ковид.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что туроператоры рассказали, за сколько сейчас можно отдохнуть россиянам на Кипре. Туристы обратили внимание на рост стоимости путевок. Причина — сокращенная полетная программа, поэтому плата за перелет увеличилась.