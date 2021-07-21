Туроператоры рассказали, сколько стоит летний отдых на Кипре

Провести каникулы в гостинице "пять звезд" удастся от 60 тысяч рублей. Фото: Пресс-служба аэропорта

Провести каникулы в гостинице "пять звезд" удастся от 60 тысяч рублей. Фото: Пресс-служба аэропорта

Туроператоры рассказали, за сколько сейчас можно отдохнуть россиянам на Кипре.

Специалисты говорят, что отдохнуть на этом курорте можно в трехзвездочной гостинице, заплатив не менее 30 тысяч рублей на человека за неделю. В отели «четыре звезды» — отдав не менее 40 тысячи рублей. Провести каникулы в гостинице «пять звезд» удастся от 60 тысяч рублей. Об этом сообщает АТОР.

Туристы обратили внимание на рост стоимости путевок. Причина — сокращенная полетная программа, поэтому плата за перелет увеличилась. 80% отелей работают по ценам двухгодичной давности.

Эксперты говорят о возросшем интересе к более качественным и дорогим курортам. Увеличился спрос на отели «пять звезд».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заболевшую на Кипре девочку лечат в Педиатрическом университете. 11-летняя жительница Петербурга, у которой случилось нарушение мозгового кровообращения на Кипре во время отдыха, доставлена в Петербург.