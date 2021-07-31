Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в Берлине

Четыре человека получили пули накануне в столице Германии. Полиция будет проводить расследование. Так, трое мужчин и одна женщина ранены. Подробности не раскрываются.
Полицейская спецоперация проходит в одном из районов Берлина, пострадавшие госпитализированы. Конфликт произошел на стоянке возле большого магазина. Раздался выстрел. Преступник скрылся с места происшествия. Один человек получил ножевое ранение. Другой получил травму головного мозга. Об этом сообщает Berliner Zeitung.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 30 июля, около 18:30 у метро «Сенная площадь» мужчине выстрелили в лицо из газового пистолета. По «горячим следам» задержали 26-летнего мужчину. Установлено, что раненый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт. Второй мужчина выстрелил в него из газового пистолета.