Численность населения Ленобласти приближается к 2 млн человек

Численность населения Ленинградской области перевалила за показатель 1,9 миллиона человек.

Такие данные на 1 июня приводит Росстат. Как сообщили в областном правительстве, во всех городах Ленобласти официально проживают порядка 1,28 млн человек. А население деревень и сел составляет 620,6 тысячи.

Рост числа жителей Ленобласти обеспечивается за счет переезжающих из других регионов людей, а также увеличения рождаемости. Миграционный прирост населения в начале 2021 года составил 14,8 тысячи человек, что почти в полтора раза выше, чем годом ранее. Что касается рождаемости, на 1 июня в области родились 5,3 тысячи детей, что на 2% больше, чем в прошлом году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что население России с начала года сократилось на 304,5 тысячи.