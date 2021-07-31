В Карелии локализовали все действующие лесные пожары

В Карелии локализовали все действующие лесные пожары
Накануне в Карелии отменили режим ЧС. Фото: unsplash

Все 9 лесных пожаров, действующих в Карелии, локализованы на площади около 12 тысяч гектаров.

«На текущий момент в Карелии действуют 9 лесных пожаров на площади 12015 га в Муезерском, Калевальском, Беломорском, Пряжинском, Суоярвском районах. Все 9 пожаров локализованы», — сообщается на официальной странице региона в социальной сети «ВКонтакте».

Накануне в Карелии отменили режим ЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в республике Карелия ввели режим ЧС. Он будет действовать до конца этого месяца. Это позволит правительству республики и другим ведомствам избежать нежелательных проблем при выделении денег на борьбу с пожарами.

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