Аварийная дача Кривдиной обрушилась в Сестрорецке

Аварийная дача Кривдиной обрушилась в Сестрорецке
Разрушилась башня дачи Кривдиной. Фото: КГИОП

В ночь на субботу в Курортном районе обрушилась старинная дача Кривдиной, признанная памятником архитектуры. Постройка была в аварийном состоянии.

Дача рухнула ночью 31 июля в Сестрорецке. В доме проживала многодетная семья. Никто из них не пострадал. Кадры с места происшествия опубликованы на странице благотворительного фонда «Объятие» «ВКонтакте».

Обрушение дачи Кривдиной в Сестрорецке. Фото: Благотворительный фонд «Объятие»
Обрушение дачи Кривдиной в Сестрорецке. Фото: Благотворительный фонд «Объятие»
Обрушение дачи Кривдиной в Сестрорецке. Фото: Благотворительный фонд «Объятие»

Как сообщили в пресс-службе администрации Курортного района, многодетной семье, проживающей на даче, предоставят новое жилье.

«Если жителям будет казаться, что они получили от собственника недостаточную квартиру для расселения, они смогут принять участие в программе по улучшению жилищных условий как очередники», — отмечают местные власти.

Старая постройка могла рухнуть в любой момент из-за своего плачевного состояния. Башня дачи заваливалась на бок, а крыша протекала. При этом жилой была лишь половина дома, а вторая была завалена строительным мусором.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская семья выживает в разрушающемся памятнике архитектуры. Два года назад собственника обязали предоставить семье жилплощадь по договору соцнайма и с сохранением прописки. Это требование так и до сих пор не выполнено.

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