Петербургская семья выживает в разрушающемся памятнике архитектуры

В Северной столице многодетная семья живет в разрушающемся памятнике архитектуры.
Так, так Сестрорецке семья из семи человек вынуждена жить в опасных условиях в разрушающейся Даче Кривдиной. В XX веке здесь было общежитие, в этом веке в нем продолжили жить люди. Об этом сообщает АБН.
18 лет назад без согласования с жильцами здание выкупила организация, а потом перепродала вместе с прописанными там людьми. Новый хозяин предложил многодетной семье переехать однокомнатную квартиру с 16 кв.м. Семье это не понравилось. Она отказалась.
Зданию нужен ремонт. Сейчас половина помещений забита строительным мусором. Однако хозяин ничего не делает. Он платит штрафы и не реставрирует дачу.
Семья сама пытается восстановить потолок. Жильцы дома обратились в прокуратуру.
Два года назад собственника обязали предоставить семье жилплощадь по договору соцнайма и с сохранением прописки. Это требование так и до сих пор не выполнено.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что комплекс бывшего военного завода в Кронштадте продадут на аукционе.