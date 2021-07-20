Петербургская семья выживает в разрушающемся памятнике архитектуры

В Северной столице многодетная семья живет в разрушающемся памятнике архитектуры.

Так, так Сестрорецке семья из семи человек вынуждена жить в опасных условиях в разрушающейся Даче Кривдиной. В XX веке здесь было общежитие, в этом веке в нем продолжили жить люди. Об этом сообщает АБН.

18 лет назад без согласования с жильцами здание выкупила организация, а потом перепродала вместе с прописанными там людьми. Новый хозяин предложил многодетной семье переехать однокомнатную квартиру с 16 кв.м. Семье это не понравилось. Она отказалась.

Зданию нужен ремонт. Сейчас половина помещений забита строительным мусором. Однако хозяин ничего не делает. Он платит штрафы и не реставрирует дачу.

Семья сама пытается восстановить потолок. Жильцы дома обратились в прокуратуру.

Два года назад собственника обязали предоставить семье жилплощадь по договору соцнайма и с сохранением прописки. Это требование так и до сих пор не выполнено.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что комплекс бывшего военного завода в Кронштадте продадут на аукционе.