КГИОП подаст заявление в полицию после обрушения дачи Кривдиной

Собственнику может грозить штраф в размере до 20 млн рублей. Фото: kgiop.gov.spb.ru

Собственнику может грозить штраф в размере до 20 млн рублей. Фото: kgiop.gov.spb.ru

КГИОП подаст заявление в полицию на собственника дачи Кривдиной в Курортном районе ООО «Норд Отель».

На место частичного обрушения памятника федерального значения в Сестрорецк прибыл глава КГИОП Сергей Макаров. Там он принял решение подать заявление о преступлении. Документ сегодня направят в полицию Курортного района, сообщили в пресс-службе комитета.

В длительном бездействии собственника дачи специалисты ведомства видят признаки нарушения статей 243 и 243.1 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия; нарушение требований их сохранения или использования). Собственнику может грозить штраф в размере до 20 млн рублей.

В ночь на 31 июля в Курортном районе обрушилась старинная дача Кривдиной, признанная памятником архитектуры. Постройка была в аварийном состоянии. Дача рухнула ночью 31 июля в Сестрорецке. В доме проживала многодетная семья. Никто из них не пострадал. Многодетной семье, проживающей на даче, предоставят новое жилье, сообщили в пресс-службе администрации Курортного района.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская семья выживает в разрушающемся памятнике архитектуры. Два года назад собственника обязали предоставить семье жилплощадь по договору соцнайма и с сохранением прописки. Это требование так и до сих пор не выполнено.