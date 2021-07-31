СК проведет проверку после частичного обрушения дачи Кривдиной в Сестрорецке

СК начал доследственную проверку по факту обрушения башни дачи Кривдиной в Курортном районе Петербурга.

После проверки будет принято процессуальное решение», сообщили в СУ СК по городу.

В ночь на 31 июля в Курортном районе обрушилась старинная дача Кривдиной, признанная памятником архитектуры. Постройка была в аварийном состоянии. Дача рухнула ночью 31 июля в Сестрорецке. В доме проживала многодетная семья. Никто из них не пострадал. Многодетной семье, проживающей на даче, предоставят новое жилье, сообщили в пресс-службе администрации Курортного района.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская семья выживает в разрушающемся памятнике архитектуры. Два года назад собственника обязали предоставить семье жилплощадь по договору соцнайма и с сохранением прописки. Это требование так и до сих пор не выполнено.