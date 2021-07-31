СК проведет проверку после частичного обрушения дачи Кривдиной в Сестрорецке

СК проведет проверку после частичного обрушения дачи Кривдиной в Сестрорецке
Обрушение дачи Кривдиной в Сестрорецке. Фото: Благотворительный фонд "Объятие"

СК начал доследственную проверку по факту обрушения башни дачи Кривдиной в Курортном районе Петербурга.

После проверки будет принято процессуальное решение», сообщили в СУ СК по городу.

В ночь на 31 июля в Курортном районе обрушилась старинная дача Кривдиной, признанная памятником архитектуры. Постройка была в аварийном состоянии. Дача рухнула ночью 31 июля в Сестрорецке. В доме проживала многодетная семья. Никто из них не пострадал. Многодетной семье, проживающей на даче, предоставят новое жилье, сообщили в пресс-службе администрации Курортного района.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская семья выживает в разрушающемся памятнике архитектуры. Два года назад собственника обязали предоставить семье жилплощадь по договору соцнайма и с сохранением прописки. Это требование так и до сих пор не выполнено.

дача кривдиной курортный район сестрорецк


 

Новости партнеров
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
Найденная мертвой судья Горбунова рассматривала дело лидера Тамбовской ОПГ Кумарина
Найденная мертвой судья Горбунова рассматривала дело лидера Тамбовской ОПГ Кумарина
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Путин предложил построить вокруг Петербурга обходную кольцевую дорогу
Путин предложил построить вокруг Петербурга обходную кольцевую дорогу
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Футболист из Петербурга скончался после ДТП
СК проведет проверку после частичного обрушения дачи Кривдиной в Сестрорецке
Серьезное ДТП произошло на Южном полукольце в Кировском районе
В Госдуме прокомментировали закон США о санкциях по «Северному потоку ...
Два сотрудника ДПС пострадали в аварии в Василеостровском районе
Автомобиль ДПС попал в ДТП на пересечении Пионерской и Корпусной
При лесных пожарах в Турции пострадали 410 человек
У станции «Василеостровская» не смогли разъехаться полицейская ...