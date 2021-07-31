На Дальневосточном проспекте произошло массовое ДТП

Вечером 31 июля на Дальневосточном проспекте произошло ДТП с участием семи автомобилей.

«Страйк на Дальневосточном, между Зольной и Колонтай. 7 машин, заняты все три полосы, объезд по тротуару», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, в результате аварии никто не пострадал.

«Бмв перестраивалась с крайнего правого ряда (как я понял хотела пойти на обгон впереди стоящего ауди), по среднему ряду ехал фольцваген и непонятно кто виноват, все живы, вроде без травм», — рассказали очевидцы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очередное ДТП произошло на Наличной улице. У дома №23 «КИА» пролетел кувырком после столкновения «БМВ». Машина перевернулась в воздухе. В «КИА» ехали девушка и парень, а в «БМВ» — двое молодых людей.