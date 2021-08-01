На улице Димитрова под утро тушили квартирный пожар

Во Фрунзенском районе рано утром начался пожар в квартире. На тушение огня потребовалось более 40 минут.

По информации пресс-службы петербургского управления МЧС, о пожаре стало известно 1 августа в 5:22. Все произошло на улице Димитрова, дом 15/4. Там загорелась однокомнатная квартира.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что горит обстановка в квартире. Огонь распространился по площади 7 квадратных метров. Локализовать пожар удалось к 6:05. На месте ЧП от ведомства работали 15 человек личного состава и три спецмашины.

Никто, по предварительным данным, в результате пожара не пострадал.

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