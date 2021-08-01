В Низино водитель пытался застрелить охранника коттеджного поселка

В Низино водитель пытался застрелить охранника коттеджного поселка
Охолощенный пистолет у него отобрали. Фото: pixabay

Полиция Ломоносовского района задержала 39-летнего предпринимателя, выстрелившего в сторону охранника.

Как сообщает пресс-служба главка МВД по городу и области, накануне в 19 часов в полицию позвонил 32-летний охранник коттеджного поселка в деревне Низино. Со слов мужчины, между ним и водителем «Тойоты Камри» произошел конфликт из-за пропускного режима, поскольку на территорию можно было въехать только по записи.

Решить конфликт на словах не удалось — автомобилист потянулся за пистолетом и выстрелил в окно КПП, где находился охранник. Никто не пострадал.

Прибывшие на место сотрудники опросили 43-летнего свидетеля, а после задержали 39-летнего гендиректора частной фирмы. Охолощенный пистолет у него отобрали. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пьяный петербуржец открыл стрельбу из пистолета в магазине.

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В Низино водитель пытался застрелить охранника коттеджного поселка
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