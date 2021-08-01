Пьяный петербуржец открыл стрельбу из пистолета в магазине

Пьяный петербуржец открыл стрельбу из пистолета в магазине
Мужчина с пистолетом бросался на посетителей магазина. Фото: unsplash

Полицейские Невского района задержали вооруженного мужчину, открывшего стрельбу в магазине на Караваевской.

Конфликт произошел 31 июля ближе к полуночи в магазине на Караваевской улице. Очевидцы вызвали полицию, сообщив о пьяном мужчине с пистолетом, который бросался на посетителей.

Сотрудники полиции прибыли на место через 20 минут и задержали дебошира. Им оказался 34-летний безработный из соседнего дома. Он пять раз выстрелил в магазине, и, к счастью, ни в кого не попал.

Стрелок был сильно пьян. Его доставили в отдел полиции для составления административного протокола. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что житель Петербурга проломил череп сыну-младенцу, пытаясь ударить жену.

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