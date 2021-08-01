Житель Петербурга проломил череп сыну-младенцу, пытаясь ударить жену

В Петербурге полицейские задержали мужчину, который проломил череп своему новорожденному сыну во время драки с женой.

Это произошло утром 31 июля в квартире на проспекте Энгельса в Выборгском районе. Как сообщает 78.ru, отец хотел избить супругу, но удар пришелся на голову двухмесячного малыша. Мальчика на скорой доставили в детскую больницу. Рядом с ним находится мать.

Полицию вызывала жена агрессора. С ее слов, подвыпивший супруг вернулся домой в четыре часа утра и начал распускать кулаки, случайно ударив младенца. Сейчас мужчина задержан правоохранителями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после массовой драки в Петербурге к ответственности привлекли более 160 участников. По данным ГУ МВД по городу и Ленобласти, арестовали 33 человека.