Врач считает, что России еще три года бороться с коронавирусом

Врач считает, что России еще три года бороться с коронавирусом
Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Все дело в отсутствии коллективного иммунитета.

Член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал о том, что пандемию коронавируса в России не удастся победить в ближайшие годы. Он считает, что на это потребуется около трех лет, так как в обществе до сих пор не сформировался коллективный иммунитет. Об этом пишет РИА Новости.

Горелов считает, что уже совсем скоро произойдут новые вспышки заболеваемости. Все из-за того, что в России иммунизировались менее 60% населения.

«У нас где-то 80 процентов территории имеет «дельта», есть регионы, прежде всего Дальний Восток, где «дельта» пока не доминирующая»,

— уточнил Горелов в эфире телеканала «Россия 1».

Он объяснил, что новые штаммы так и будут распространяться, если не ускорить темпы вакцинации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за сутки от коронавируса умерли 67 жителей Петербурга.

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