За сутки от коронавируса умерли 67 жителей Петербурга

Сегодня, 1 августа, оперативный штаб по борьбе с ковид-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 67 случаев.

Город сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обогнала Москва, где выявлено 78 смертей за сутки. Следом идет Московская область — 32 летальных исхода. В Ленинградской области от умерли еще 13 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 19 312 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 159 352 человек, в том числе 789 за вчерашний день.

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