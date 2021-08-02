Земфире поставили больше «лайков», чем Моргенштерну

Земфире поставили больше «лайков», чем Моргенштерну
Земфира выпустила новый альбом "Ах". Фото: скриншот Instagram

Артистка выпустила мини-альбом и ее популярность снова взлетела.

Певица Земфира набрала больше «лайков», чем рэпер Моргенштерн на «Яндекс. Музыке». На данный момент у артистки 1,950 миллионов лайков, а у музыканта – 1,956 миллионов. Об этом рассказал заместитель главреда сервиса Олег Лузин, пишет РИА Новости.

Скорее всего, это связано с выходом мини-альбома «Ах», который Земфира выпустила несколько дней назад. До этого она опубликовала альбом «Бордерлайн» и саундтрек к фильму Ренаты Литвиновой «Северный ветер».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Земфира неожиданно выпустила альбом. В новый альбом попали четыре ритмичные песни: «Ах», «Почта», «Мелодрама» и «Гудбай». В них Земфира поет о любви, отношениях и счастливых моментах, сохранившихся в памяти.

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