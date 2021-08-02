Врач оценила опасность ржавой воды из-под крана

Врач оценила опасность ржавой воды из-под крана
Кожа — это самый сильный барьер. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Врач-дерматовенеролог Юлия Нагайцева рассказала об опасности ржавой воды из-под крана.

Так, доктор уверена, что использовать ее для питья или приготовления еды мало, кто решается, но, если ею умываться, то это не опасно. Врач обратила внимание на то, что большое содержание железа в ржавой воде вреда не принесет, в организм оно не проникнет. Об этом сообщает Sputnik.

Кожа — это самый сильный барьер, отмечает Нагайцева. Это не губка, здоровая кожа в себя не впитывает абсолютно все.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал россиянам, какое отечественное море является самым теплым. По словам специалиста, хорошо прогрелась вода на черноморских курортах. Теплой и однородной водой в море может похвастаться Евпатория, Ялта и другие местности.

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