Вильфанд рассказал, в каком российском море самая теплая вода

Как отмечает Вильфанд, море на Балтике так быстро прогрелось из-за продолжительного антициклона и небольшой глубины. Фото: pixabay.

Как отмечает Вильфанд, море на Балтике так быстро прогрелось из-за продолжительного антициклона и небольшой глубины. Фото: pixabay.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал россиянам, какое отечественное море является самым теплым.

По словам специалиста, хорошо прогрелась вода на черноморских курортах. Теплой и однородной водой в море может похвастаться Евпатория, Ялта, Алушта, Феодосия и Туапсе — 25 градусов, в Сочи температура воды достигает 26 градусов, а в Анапе и Геленджике — 24 градуса.

А вот на Балтийском море в Калининграде температура воды установилась на уровне до 24 градусов, передает РИА Новости. Оно прогрелось раньше всех остальных морей — отдыхающие наслаждаются теплой водой уже полтора месяца. Как отмечает Вильфанд, море на Балтике так быстро прогрелось из-за продолжительного антициклона и небольшой глубины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вода на курортах Черного и Азовского морей прогрелась до 28 градусов.