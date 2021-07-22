Вода на курортах Черного и Азовского морей прогрелась до 28 градусов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура моря в Анапе, Геленджике и Сочи дошла до 28 градусов тепла. В Ейске и Бердянске до 30 градусов тепла.

Так, в Ялте вода прогрелась до 26 градусов тепла. В Туапсе — до 27 градусов, а в Анапе, Геленджике и Сочи море уже 28 градусов. Об этом сообщает ТАСС.

Вильфанд уверен, что на вода прогрелась до 30 градусов. На море температура воды совсем как в Сингапуре.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мать троих детей, которых унесло в море в Абхазии, просили не купаться в шторм. Жительница Петербурга Тамара Молчанова вместе с тремя маленькими детьми приехала на отдых в курортный город Гагра в Абхазии 5 июля. На следующий день женщина вместе с малышами отправилась купаться в горной реке в шторм. В итоге всех четверых унесло в море, а туристку до сих пор не могут найти.