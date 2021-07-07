Мать троих детей, которых унесло в море в Абхазии, просили не купаться в шторм

Мать троих детей, которых унесло в море в Абхазии, просили не купаться в шторм
Мать детей все еще разыскивают, но шансы найти её живой стремятся к нулю. Фото: пресс-служба МЧС Абхазии

Жительница Петербурга Тамара Молчанова вместе с тремя маленькими детьми приехала на отдых в курортный город Гагра в Абхазии 5 июля. На следующий день женщина вместе с малышами отправилась купаться в горной реке, несмотря на шторм. В итоге всех четверых унесло в море, а туристку до сих пор не могут найти.

В среду, 7 июля, сотрудники МЧС Абхазии продолжают поиски 35-летней петербурженки Тамары Молчановой. К делу привлекли катер и вертолёт. Накануне женщину вместе с детьми, — семилетней девочкой и мальчиками пяти и двух лет, — унесло в море во время купания в горной реке. Персонал гостиницы, в которой остановилась семья, предупреждал туристку об опасности нахождения в воде во время шторма — волны тогда достигали высоты двух метров.

Почему туристка с детьми отправилась купаться, несмотря на предупреждения, никто не понимает. Фото: скриншот ВКонтакте/ Тамара Молчанова

Тем не менее, по неизвестной причине женщина проигнорировала предупреждения и сотрудников пансионата, и других туристов. «Её прямо ругали!», — утверждают свидетели. Взяв детей, она отправилась не на морское побережье, а к реке Бзыбь. К несчастью, сильное течение стало уносить малышей в море. Мать бросилась за ними, и также не смогла справиться со стихией.

Очевидцы трагедии смогли оперативно вытащить на берег старшего мальчика, а затем спасатели достали из воды дочь и младшего ребенка — дети провели в море два часа. Увы, малыш не выжил, а девочку пришлось госпитализировать с серьезным переохлаждением — в ближайшее время её транспортируют на лечение в Сочи, рассказывает «КП-Петербург».

Фото: YouTube/ МЧС Абхазии
Фото: YouTube/ МЧС Абхазии

Тамару все еще разыскивают, но, как отмечают в администрации пансионата, выжить, находясь в воде столь длительное время, невозможно. «Никто не знает, зачем они пошли купаться. Мать трезвая была!», — сокрушаются сотрудники гостиницы.

Отец семьи и супруг Тамары Николай все это время был в Петербурге, и трагедия повергла его в шок. За день до случившегося он созванивался с женой, и о непогоде речи не было. «Она не могла так поступить с детьми и отправиться купаться в шторм», — уверен мужчина. Николай также добавил, что вылетает к месту происшествия.

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