В США считают, что ситуация с COVID-19 будет ухудшаться

В США считают, что ситуация с COVID-19 будет ухудшаться
В США достаточно привитых людей. Фото: pixabay.com
Главный инфекционист США Энтони Фаучи поделился мнением на счет ситуации с ковидом.
Так, он не считает, что Штаты ждет новый локдаун из-за распространения индийского штамма, однако отметил, что заражений будет больше. Об этом сообщает ABC News.
Он не уверен, что США застанет новые локдауны. Он считает, что в стране достаточно привитых людей. Однако этого недостаточно, чтобы подавить эту вспышку, чтобы не оказаться в положении, в которой США уже были этой зимой. Ситуация будет ухудшаться, уверен Фаучи.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи и ученые США опасаются, что новые штаммы COVID-19 сделают вакцины, которые работают на данный момент, неэффективными. Так, эксперты обеспокоены тем, что произойдет мутация и возникнет очень легко распространяющийся штамм COVID-19. Он, считают ученые и медики, будет обходить существующую вакцину.
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