В США считают, что ситуация с COVID-19 будет ухудшаться

Так, он не считает, что Штаты ждет новый локдаун из-за распространения индийского штамма, однако отметил, что заражений будет больше. Об этом сообщает ABC News.

Он не уверен, что США застанет новые локдауны. Он считает, что в стране достаточно привитых людей. Однако этого недостаточно, чтобы подавить эту вспышку, чтобы не оказаться в положении, в которой США уже были этой зимой. Ситуация будет ухудшаться, уверен Фаучи.