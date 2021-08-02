В США считают, что ситуация с COVID-19 будет ухудшаться

Главный инфекционист США Энтони Фаучи поделился мнением на счет ситуации с ковидом.
Так, он не считает, что Штаты ждет новый локдаун из-за распространения индийского штамма, однако отметил, что заражений будет больше. Об этом сообщает ABC News.
Он не уверен, что США застанет новые локдауны. Он считает, что в стране достаточно привитых людей. Однако этого недостаточно, чтобы подавить эту вспышку, чтобы не оказаться в положении, в которой США уже были этой зимой. Ситуация будет ухудшаться, уверен Фаучи.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи и ученые США опасаются, что новые штаммы COVID-19 сделают вакцины, которые работают на данный момент, неэффективными. Так, эксперты обеспокоены тем, что произойдет мутация и возникнет очень легко распространяющийся штамм COVID-19. Он, считают ученые и медики, будет обходить существующую вакцину.