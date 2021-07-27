В США опасаются, что вакцины перестанут защищать от новых штаммов

В США опасаются, что вакцины перестанут защищать от новых штаммов
Так, эксперты обеспокоены тем, что произойдет мутация и возникнет очень легко распространяющийся штамм COVID-19. Фото: pixabay

Врачи и ученые США опасаются, что новые штаммы COVID-19 сделают вакцины, которые работают на данный момент, неэффективными.

Так, эксперты обеспокоены тем, что произойдет мутация и возникнет очень легко распространяющийся штамм COVID-19. Он, считают ученые и медики, будет обходить существующую вакцину — защиту от тяжелого протекания заболевания и смерти от вируса. Об этом сообщает ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в США рекомендовали привитым от COVID-19 американцам носить маски в помещениях. Об этом заявила руководитель Центра по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски. Так, в районах, где «быстро распространяется» COVID-19, центр советует полностью привитым американцам носить маски в помещениях в общественных местах. Валенски отмечает, эта мера поможет замедлить распространение индийского штамма COVID-19.

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