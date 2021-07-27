Власти США ужесточили рекомендации по ношению масок

Власти США ужесточили рекомендации по ношению масок
Рекомендация относится также к школьникам и учителям. Фото: pixabay.com

В США рекомендовали привитым от COVID-19 американцам носить маски в помещениях. Об этом заявила руководитель Центра по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски.

Так, в районах, где «быстро распространяется» COVID-19, центр советует полностью привитым американцам носить маски в помещениях в общественных местах. Валенски отмечает, эта мера поможет замедлить распространение индийского штамма COVID-19 . Она обратила внимание на то, что эта рекомендация относится также к школьникам и учителям. Об этом сообщает ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что председатель синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом Владимир Легойда заявил, что вакцинация не может повлиять на душу человека. Так, надо уметь отличать религию от мотивации человека. Человек может не прививаться, потому что услышал, что это плохо для души, отметил Легойда.

коронавирус маски помещение рекоммендации США


 

Новости партнеров
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Инфекционист назвал особенности вакцинации от COVID-19 аллергиков
Инфекционист назвал особенности вакцинации от COVID-19 аллергиков
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Путин предложил построить вокруг Петербурга обходную кольцевую дорогу
Путин предложил построить вокруг Петербурга обходную кольцевую дорогу
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Абхазии из-за разлива рек подтопило около 400 домов и гостиницу
Португалия попросила европейские страны поделиться с ней вакциной
В Выборгском районе сгорел мотоцикл
В мире COVID заражено более 195 млн человек
Ученые назвали сроки падения уровня антител после вакцинации
Власти США ужесточили рекомендации по ношению масок
Новые аккаунты детей до 16 лет в Instagram будут закрытыми
В РПЦ заявили, что вакцинация безопасна для души