Власти США ужесточили рекомендации по ношению масок

В США рекомендовали привитым от COVID-19 американцам носить маски в помещениях. Об этом заявила руководитель Центра по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски.

Так, в районах, где «быстро распространяется» COVID-19, центр советует полностью привитым американцам носить маски в помещениях в общественных местах. Валенски отмечает, эта мера поможет замедлить распространение индийского штамма COVID-19 . Она обратила внимание на то, что эта рекомендация относится также к школьникам и учителям. Об этом сообщает ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что председатель синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом Владимир Легойда заявил, что вакцинация не может повлиять на душу человека. Так, надо уметь отличать религию от мотивации человека. Человек может не прививаться, потому что услышал, что это плохо для души, отметил Легойда.