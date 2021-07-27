В РПЦ заявили, что вакцинация безопасна для души

В РПЦ заявили, что вакцинация безопасна для души
РПЦ никогда не выступала против прививки. Фото: РПЦ

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом Владимир Легойда заявил, что вакцинация не может повлиять на душу человека.

Так, надо уметь отличать религию от мотивации человека. Человек может не прививаться, потому что услышал, что это плохо для души, отметил Легойда. Не может вакцина повлиять на душу, уверяет он, сообщают РИА «Новости».

Легойда обратил внимание на то, что прививка лишена религиозной составляющей, а поиск отказ от вакцинации не правилен. РПЦ никогда не выступала против прививки. Вакцинация — единственный путь решения пандемии, отметил он.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РПЦ предложила законодательно запретить врачам предлагать аборты. Патриарх Кирилл утвердил итоговый документ X Общецерковного съезда по социальному служению, который включает блок инициатив по улучшению демографии.

вакцинация владимир легойда душа коронавирус рпц


 

Новости партнеров
Сгнившие трупы с ранами: на Бутлерова найдена зверски убитая семья адмирала
Сгнившие трупы с ранами: на Бутлерова найдена зверски убитая семья адмирала
В кафе на Комендантском приезжему воткнули нож в шею
В кафе на Комендантском приезжему воткнули нож в шею
Полынь против коронавируса: открытие ученых в борьбе с COVID-19
Полынь против коронавируса: открытие ученых в борьбе с COVID-19
В Израиле нашли лекарства, способные побороть COVID-19 почти на 100%
В Израиле нашли лекарства, способные побороть COVID-19 почти на 100%
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В РПЦ заявили, что вакцинация безопасна для души
Путин подписал указ об обслуживании детей-инвалидов без очереди
Wildberries не ожидает негативного влияния украинских санкций
В Сочи уволили сотрудника пляжа, указавшего цену за спасение
Минздрав ужесточит меры по борьбе с курением
В Петербурге ликвидировали компанию Дмитрия Нагиева
Эпидемиолог сообщил о побочных эффектах вакцинации
Швейцария сняла обвинения с фигурантов дела Магнитского