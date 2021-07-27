В РПЦ заявили, что вакцинация безопасна для души

РПЦ никогда не выступала против прививки. Фото: РПЦ

РПЦ никогда не выступала против прививки. Фото: РПЦ

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом Владимир Легойда заявил, что вакцинация не может повлиять на душу человека.

Так, надо уметь отличать религию от мотивации человека. Человек может не прививаться, потому что услышал, что это плохо для души, отметил Легойда. Не может вакцина повлиять на душу, уверяет он, сообщают РИА «Новости».

Легойда обратил внимание на то, что прививка лишена религиозной составляющей, а поиск отказ от вакцинации не правилен. РПЦ никогда не выступала против прививки. Вакцинация — единственный путь решения пандемии, отметил он.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РПЦ предложила законодательно запретить врачам предлагать аборты. Патриарх Кирилл утвердил итоговый документ X Общецерковного съезда по социальному служению, который включает блок инициатив по улучшению демографии.