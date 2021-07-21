РПЦ предложила законодательно запретить врачам предлагать аборты

РПЦ предложила законодательно запретить врачам предлагать аборты
В РПЦ также предложили ввести выплату женщинам из бюджета при достижении 12-й недели беременности. Фото: pexels.com

Патриарх Кирилл утвердил итоговый документ X Общецерковного съезда по социальному служению, который включает блок инициатив по улучшению демографии.

Так, необходимо на федеральном уровне предусмотреть запрет врачу самому предлагать беременным аборт. Также предлагается поэтапно вывести аборты по желанию женщины из системы ОМС (примеру Германии). Сначала для женщин с доходом выше МРОТ, потом для всех. Об этом сообщает «Интерфакс».

В РПЦ также предложили ввести выплату женщинам из бюджета при достижении 12-й недели беременности. Предлагают обеспечивать женщину каждый месяц этим пособием до родов и получения других демографически-положительных выплат.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге умерли 13 беременных женщин и один младенец. Эксперты заметили, что течение коронавируса у беременных стало более тяжелым.

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