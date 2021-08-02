Петербург не отдает второе место в России по коронавирусным смертям

За минувшие сутки в Северной столице от COVID-19 умерли 60 человек. Об этом 2 августа заявили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Статистика смертей в Петербурге в последнее время меняется не особо. Днем ранее было определено 67 смертей, 29 июля — 64, 30 июля — 67, 31 июля — 74. В России же за вчерашний день скончались от коронавируса 785 человек. Днем ранее же этот показатель равнялся 789.

Санкт-Петербург остается на втором месте в стране по коронавирусным смертям. Лидером же все также является Москва с 75 умершими. Замыкает же тройку Подмосковье, там 30 человек стали жертвами COVID-19. За все время пандемии в России от ковид-19 умерло 160 137 человек.

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