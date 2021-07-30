В ВОЗ назвали три основных симптома затяжного коронавируса

В ВОЗ назвали три основных симптома затяжного коронавируса
Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Всемирной организации здравоохранения известно о более чем 200 симптомах затяжного коронавируса.

Наиболее распространенные из них — одышка, когнитивная дисфункция и усталость. Представитель ВОЗ Джанет Диас рассказала в онлайн-программе организации «Наука за 5 минут», что по некоторым данным, эти симптомы могут сохраняться в течение трех-девяти месяцев.

Она также отметила, что пациентами с постковидным синдромом нужна помощь специалистов по реабилитации, психологов и социальных работников.

Отметим, что с начала пандемии в России выявлено 6 242 066 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 157 771 летальный исход, выздоровели 5 588 848 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что биологи из Японии выявили способность лямбда-варианта коронавируса, который распространяется в южноамериканских странах, скрываться от иммунитета больного. Японским специалистам удалось показать, что характерные для лямбда-варианта мутации могут защитить вирус от действия антител.

ВОЗ ковид коронавирус


 

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