Лямбда-вариант коронавируса научился скрываться от иммунитета

Лямбда-вариант коронавируса научился скрываться от иммунитета
Этот вариант SARS-CoV-2 заражает клетки с такой же активностью, как и вариации индийского штамма "дельта плюс". Фото: unsplash

Биологи из Японии выявили способность лямбда-варианта коронавируса, который распространяется в южноамериканских странах, скрываться от иммунитета больного.

Японским специалистам удалось показать, что характерные для лямбда-варианта мутации могут защитить вирус от действия антител. Это делает его более заразным. Об этом говорится в статье, опубликованной в bioRxiv.

В ходе исследований стало понятно, что этот вариант SARS-CoV-2 заражает клетки с такой же активностью, как и вариации индийского штамма «дельта плюс». Последние при этом считаются одними из самых заразных.

Как отмечают ученые, для нейтрализации лямбда-варианта требуется в среднем в полтора раза больше антител, чем для борьбы с другими мутациями коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянам рассказали о новых симптомах коронавируса.

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